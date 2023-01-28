وزير التنمية المحلية يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمطروح

يتفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق محافظة مطروح.

مشروعات حياة كريمة

وقال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن وزير التنمية المحلية يتابع خلال زيارته للمحافظة مطروح عدة مشروعات بينها أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرية زاوية العوامة بنطاق مركز ومدينة الضبعة، ضمن قرى المرحلة التمهيدية والتي تشمل عدد 11 قرية، وتم الانتهاء خلالها من تنفيذ 103 مشروعات في مختلف القطاعات، «المياه ورصف طرق ومراكز الشباب وتطوير منازل وحفر آبار وإنشاء خزانات كبيرة لتخزين مياه الأمطار»، وغيرها.

مشروعات تحلية مياه البحر بمطروح

كما يتفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر «الرميلة 4» في منطقة الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح، والمخطط إنشائها بطاقة 65 ألف متر مكعب في اليوم، مرحلة أولى قابلة للزيادة مستقبلا إلى 130 ألف متر مكعب في اليوم.

معارض أهلا رمضان

ويتابع وزير التنمية المحلية، معارض أهلا رمضان، للاطمئنان على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك خلال جولته الميدانية بمحافظة مطروح يرافقه محافظ مطروح، ضمن جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ومخفضة، حيث يتفقدان معرض «أهلا رمضان» بمنطقة سوق ليبيا لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات بتخفيضات تصل لـ20%، وذلك بمقر المعرض اللوجيستي أول طريق السلوم بمدينة مرسى مطروح.

مركز السيطرة بمطروح

وفي نهاية الجولة الميدانية يتفقد وزير التنمية المحلية الأعمال الجارية لإنشاء مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بمطروح وذلك بديوان عام المحافظة، ويتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، برئاسة اللواء آمون مرتضى، وذلك في إطار الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة.