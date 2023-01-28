إيطاليا تعلن رسميا التعاقد مع عمالة مصرية في مارس.. تعرف على التخصصات

أعلنت الحكومة الإيطالية، موعد التقديم في قانون العمالة الموسمية الجديد لعام 2023، حيث كشفت أن موعد التقديم سيكون بداية من 26 مارس المقبل، أي بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشر قانون العمالة الجديد في الجريدة الرسمية الإيطالية.

وذكرت الحكومة الإيطالية في بيان صدر عنها أمس الجمعة: «التقديم وفقا لقانون العمالة الموسمية الجديد 2023، سيكون من خلال بوابة إلكترونية تسمح لأرباب العمل تعبئة الطلبات، وتسمح أيضا للعمالة الطلب من خلالها».

إسكندر: 3105 عمال من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سيسمح لهم دخول إيطاليا

من جهته قال الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، إن إيطاليا أصدرت قانونا جديدا يسمح لـ 3105 عمال من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بدخول البلاد من بينهم مصر، وسيتم استخدامهم في مجالات البناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والاتصالات السلكية ولاسلكية والميكانيكا، وسيتم أيضا تصنيف 24 ألفا و105عمال منهم كعمالة غير موسمية، وفي مجال العمل الحر، بينما سيعمل الباقون بشكل موسمي في قطاعي الزراعة والضيافة السياحية».

وأضاف رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، في تصريحات لـ«الوطن»: «سيتمكن من خلال هذا القانون بداية من نهاية شهر مارس المقبل، عدد 30105 من العمال غير التابعين لدول الاتحاد الأوروبي، من دخول إيطاليا شرعيا، وتنفيذا لقانون التدفقات الذي أصدرته الحكومة الإيطالية، وتم نشره في الجريدة الرسمية الإيطالية».

القانون توقف عامين قبل أن يعود مرة أخرى

واختتم حديثه لـ«الوطن»: «القانون الإيطالي الصادر يعد قانونا دوريا تصدره الحكومة الإيطالية وكان متوقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا».