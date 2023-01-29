حيلة تشكيل عصابي لخطف طفل بالشرقية.. السر في الأب

بخطوات هادئة يسير الطفل صاحب الـ16 عامًا حال عودته من أحد الدروس الخصوصية متجهًا إلى منزله في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، فإذا بمشهد كاد أن يخلع قلبه من مكانه، بعد أن أخرج 6 أشخاص أسلحة من بين طيات ملابسهم مهددين إياه بالدلوف إلى داخل سيارة.

أسلحة لترهيب الطفل

الأسلحة التي كانت بحوزة المتهمين الأربعة جعلت الطفل يدلف إلى السيارة مجبرًا خوفًا من أن يمسسه سوء، فإذا بأحد الأشخاص يرى عملية خطف المجني عليه فيبلغ والده عما رآه.

الإبلاغ عن الواقعة

خطوات يهرول بها والد الطفل المجني عليه خلف السيارتين اللتين خطفتا نجله ولكن دون جدوى، فإذا به يتجه إلى قسم شرطة أول العاشر من رمضان للإبلاغ عن الواقعة، مُتهمًا شخصين محددين بأنهما مُرتكبا الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما.

التوصل إلى هوية المتهمين

اتخذت الأجهزة الأمنية جهودًا مُكثفة يواصلون الليل بالنهار لحل لغز القضية والبحث عن المتهمين حتى توصلوا إليهم وتبين أنهم 6 أشخاص يقيمون بدائرة مركز شرطة بلبيس، وقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، وتم ضبط السيارتين المستخدمتين في الواقعة.

القبض على المتهمين

وبعد القبض على المتهمين وتحرير الطفل المُختطف من إحدى المزارع المهجورة في منطقة بلبيس، اعترفوا بخطف المجني عليه بسبب وجود خلافات مالية بينهم وبين والده دفعتهم إلى خطف الطفل اعتقادًا منهم بأن ذلك سيسهل الحصول على الأموال بشكل أسرع من والده.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.