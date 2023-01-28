وزير التعليم العالي: برامج جامعة الجلالة تلبي احتياجات سوق العمل

تفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، مقر جامعة الجلالة الأهلية، يرافقه الدكتورمحمد الشناوي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بحلوان، وعدد من رؤساء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، وعمداء ومديرو البرامج الأكاديمية بالجامعة.

وخلال زيارته، تفقد الوزير مباني كليات طب، وطب الأسنان، والفن والتصميم، والهندسة، وقاعة المؤتمرات بالجامعة.

وعلى هامش الزيارة، أكد الوزير أن جامعة الجلالة إنجاز كبير حققته الدولة المصرية في فترة وجيزة، وتسهم في إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة مواكبة للعصر، وملبية لاحتياجات سوق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة، تسمح بإجراء أبحاث علمية وعصرية في المجالات ذات الأولوية، موضحا أن الجامعات الأهلية تحظى بدعم ومتابعة دورية من القيادة السياسية.

شراكات دولية لجامعة الجلالة مع جامعات عالمية

وأضاف «عاشور»، أن الجامعات الأهلية تسهم في تحقيق الخطة الاستراتيجية للوزارة حتى عام 2030، ومنها تقديم مستوى تعليم عال على المستوى الأكاديمي والتطبيقي؛ بما يسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، فضلاً عن تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الشناوي أن الجامعة تعد من جيل الجامعات الذكية، ونموذج لجامعات الجيل الرابع، وأنشئت بالقرار الجمهوري رقم 436 لسنة 2020، وتقع على مساحة 173 فدانًا، وتضم مجالات (الهندسة، العمارة، علوم وهندسة الحاسب، العلوم الإدارية، الفنون والتصميم، الإنتاج الإعلامي،الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الأساسية، العلاج الطبيعي، التمريض، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية)، وتقدم العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، مشيرًا إلى أن جامعة الجلالة طرحت 35 برنامجًا في 14 مجالاً دراسيًّا خلال العام الدراسي الجاري.

برامج دراسية متميزة تلبي احتياجات سوق العمل

وأضاف «الشناوي»، أن الجامعة تحرص على تطبيق أحدث النظم العالمية في تأهيل الطلاب وصقل مهاراتهم الدراسية، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها شراكات مع عدد من الجامعات المرموقة، منها جامعة أريزونا ستيت الأمريكية.

ولفت إلى أن الجامعة استقبلت أولى دفعاتها للشهادات المزدوجة مع جامعة أريزونا ستيتت الأمريكية في 5 برامج دراسية مميزة كمرحلة أولى خلال العام الدراسي الجاري في مجالات الهندسة وعلوم الحاسبات وإدارة الأعمال، والتي تضم برامج (هندسة البرمجيات، والهندسة الكهربائية، وإدارة الأعمال، التسويق، نظم المعلومات الحاسوبية) كما سيتم إضافة برامج أخرى في مجالات (الفنون والتصميم، العلوم الإنسانية والاجتماعية، الإعلام، العلوم).

وأشار القائم بعمل رئيس الجامعة، إلى أن «الجلالة» لديها بروتوكول تعاون مع جامعات هيروشيما اليابانية، وبرمنجهام البريطانية، وETS كيبيك الكندية، بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون مع عدد من الهيئات والجامعات المصرية، من بينها جامعة حلوان؛ بهدف تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الأساتذة، والخبراء، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في البرامج الأكاديمية المشتركة (المرحلة الجامعية الأولى، مرحلة الدراسات العليا) والبحوث والرسائل العلمية، وبروتوكول تعاون مع البنك المصري لتنمية الصادرات، بجانب عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من الكيانات الصناعية، بهدف دمج التدريب العملي بالمناهج.