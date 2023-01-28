مدبولي: إنشاء 70 ألف وحدة سكنية بحدائق العاصمة تناسب محدوي ومتوسطي الدخل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي من حي حدائق العاصمة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، «خليني أتوقف هنا إن الحي ده كل الوحدات اللي فيه والبالغ عددها 30 ألف وحدة، جاءت بمساحة 90 مترا، اللي هي كانت دائما النمط اللي احنا متعودين ننزله في برنامج سكن المصريين، أو اللي كنا بنقول عليه قبل كده الإسكان الاجتماعي».

وأضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر: «لكن جنبًا إلى جنب بننشء 70 ألف وحدة سكنية في نفس المدينة هنا على مشارف الحي، بنتكلم في 100 ألف وحدة سكنية، هتتراوح مساحاتها ما بين 75 مترا و90 مترا و110 و120 مترا، كلها تخدم فئات محدوي ومتوسطي الدخل، وهما دول اللي احنا بنتكلم عليهم، الشباب المصري الجديد الذي يرغب في التمتع بجودة حياة عمره ما كان يحلم أو يتخيل إنه يكون موجود فيها».

وتابع رئيس الوزراء: «كنت سعيدا جدًا واحنا بنتفقد المدينة، الولاد بالعجل والأسر بتتحرك، لأنهم خلاص استلموا الوحدات السكنية في هذه المدينة، هو ده النمط اللي الرئيس بيقولنا عاوزينه في كل حتة في مصر، وهو ده المعيار الحقيقي اللي بنخدم بيه المواطن، إنه يبقى عنده أمل إن أي شاب ياخد وحدة سكنية بسعر معقول جدا وبتقسيط على مدى زمني يصل لـ 20 و25 سنة، وبتكلفة مقبولة يقدر يعيش بيها، بدل ما كان البديل عنده السكن غير الآمن أو السكن العشوائي».