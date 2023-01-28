مدبولي: إعلان خارطة طريق لاستراتيجية التنمية الصناعية خلال أسابيع

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن المُصدر اعتبارًا من العام المالي الجديد، هيبقى بيصرف مقابل دعم الصادرات الذي يصدره في نفس العام، ولن يتأخر لسنوات، وبالتالي سيكون قادرا على بناء وتخطيط حجم إنتاجه وتصديره بناء على عملية دعم الصادرات.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من حدائق العاصمة بالعاصمة الإدارية الجديدة: «وجهت وزيري المالية والصناعة، بصرف دعم الصادرات اعتبارًا من العام القادم، في مدة حدودها 3 أشهر على الأكثر، حتى يستطيع المصنع الاستفادة من هذا الموضوع في نفيس العام».

وتابع: «ناقشت مع وزير الصناعة وعدد من رجال الصناعة استراتيجية التنمية الصناعية بالكامل»، مشيرًا إلى أن المؤتمر الاقتصادي أوصى بضرورة الخروج بالملامح الرئيسية الخاصة بالاستراتيجية خلال 3 أشهر.

وأضاف «مدبولي»: «ستكون هناك خارطة طريق واضحة للغاية بخطوات تنفيذية وتمويل واضح خلال أسابيع قليلة، وسيجري إعلانها من خلال الدولة، حتى نتحرك في ذلك الشأن».

وأكد أهمية القطاع الخاص، مشيرًا إلى «أننا في إطار تفعيل وثيقة سياسية ملكية الدولة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص»، موضحًا أنه يجري على مدار الفترة الماضية، نقاش ملف كيفية تنشيط البورصة المصرية وتوسيع قاعدة مشاركة المصريين لكل المؤسسات العامة في الدولة.

وأوضح أنه خلال أسبوعين، سيعلن مجلس الوزراء عن خطة طرح كل الشركات المزمع طرحها بأسمائها بصورة كاملة على مدار عام 2023، لكي نؤكد خطة الدولة التي ستُعلن بالكامل، موضحًا أن أسماء كل الشركات التي ستطرح ستُعلن.

ووجه رسالة للشعب المصري، قائلًا: «أنا عايز أطمن الشعب المصري بأن الدولة المصرية بتتحرك وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعبور هذه الأزمة العالمية الكبيرة، إحنا الحمد لله بقينا في خطوات أفضل بكثير، وأهم شيء بالنسبة لي النهاردة هو عودة القطاع الإنتاجي بكامل طاقته».