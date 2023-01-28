مدبولي: تفعيل مبادرة الـ 11% لتمويل القطاع الصناعي والزراعي الأسبوع المقبل

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن شغله الشاغل وبالتأكيد لكل المواطنين، هو استقرار وانخفاض الأسعار الفترة المقبلة، «بتابع معاهم، وده أهم حاجة وشغلي الشاغل، وده اللي احنا الحقيقية بنتحرك فيه لأن كان أهم شيء يبقى فيه وفرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، والحمد لله بدأت المصانع تشتغل وبنتابع معاهم بإذن الله يوم بيوم عشان نحقق هذا الشأن».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من حدائق العاصمة: «الحقيقية شيء مهم إني حابب أطمن بيه كل القطاع الصناعي والزراعي، المبادرة اللي أعلن عنها الـ 11% هنبدأ بإذن الله تفعيلها بالفعل بالتنسيق مع البنك المركزي، لأن الموضوع يحتاج بعض الترتيبات فيما يخص تكنولوجيا المعلومات والنظم والبيانات المختلفة، هتبقى من الأسبوع الجاي إن شاء الله هتبدأ تتفعل، وبالتالي كل الصناع والمنتجين حتى في القطاع الصناعي يستفيدوا من هذه المبادرة».