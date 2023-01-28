مدبولي: رفع غرامات تأخيرات إنشاء المصانع.. ومهلة 6 أشهر لاستكمال المشروعات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرارات مهمة الأسبوع الماضي، تتضمن بعض التيسيرات الخاصة بالقطاع الصناعي، «الحقيقة يمكن وافقنا على مجموعة من الإجراءات برفع الغرامات والفوائد فيما يخص بعض التأخير اللي حصلت لقطاع الصناعة في إنشاء وإكمال منشآته الصناعية، وعملنا مجموعة من القرارات المهمة اللي تؤكد إن احنا طالما المُصنع أو الصانع اللي بينشأ مصنعه، مش هو اللي كان مسؤول عن التأخير في عملية الإنشاء ولا استخراج الرخص فبالتالي يأخذ كل المدد الزمنية اللي حصل فيها تأخير خارج عن إرادته».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من مدينة حدائق العاصمة: «وافقنا إننا ندي مهلة 6 شهور زيادة بسبب الأوضاع الاقتصادية اللي موجودة، كل اللي يهمنا إن القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي يتحرك بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة اللي جاية، وكل التيسيرات الممكنة اللي احنا نديهاله هنديهاله إن شاء الله في هذه الفترة، وكان فيه أيضًا اجتماعين مهمين يوم الأربعاء، بإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وازاي نسرعها إن شاء الله، بحيث نخلص كل اللي فاضل على مدار السنة أو السنتين الماضيتن، ونبدأ العام المالي الجديد بحيث تكون المنظومة الجديدة تطبق على ما يجري تصديره على مدار العام».