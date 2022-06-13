مصطفى مدبولي: نعمل على تقييم واقعي وحقيقي لقيمة أصول الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن عددا كبيرا من الأصول المملوكة للدولة في بعض الشركات مقيم دفتريًا، وهذا المصطلح يفهمه ويعييه جيدًا الخبراء الاقتصاديين، أي «مجرد رقم كده محطوط لأن الدولة في مراحل ما على مدار فترات كبيرة لم يكن عندها التوجه لطرح هذه الأصول بصورة حقيقة في الأسواق أو المشاركة مع القطاع الخاص عشان كده لم يكن هناك تقييم واقعي لقيمة هذه الأوصول بشكل حقيقي».

وأضاف «مدبولي»، خلال ترؤوسه الجلسة الحوارية الخاصة بوثيقة سياسات ملكية الدولة، «إحنا بنعمل جهد لعملية إعادة هيكلة ودمج وتقييم حقيقي للأصول، ده جهد حقيقي جدًا، الدولة المصرية النهاردة تشتغل عليه وهتفضل تشتغل عليه عشان نبقى عارفين قيمة أصولنا قد إيه لأن تجربة إنشاء الصناديق السيادية ووضع أصول الدولة فيها هي اللي عملتنا هذا الشكل وهو ده اللي بيحصل».

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «ده جزء آخر من المهمة الكبيرة للدولة المصرية ولازم تشتغل عليها بسرعة خلال الفترة الجاية، وده التقييم الحقيقي لأصولنا عشان نبقى مقدرين هذه الأصول لما نطرحها للشراكة مع القطاع الخاص أو لما ندخلها البورصة».