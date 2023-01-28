مكتبة الإسكندرية تستضيف لجنة الحريات الدينية التابعة لـ«العليا لحقوق الإنسان»

استضافت مكتبة الإسكندرية، أعضاء لجنة الحريات الدينية التابعة للجنة العليا لحقوق الإنسان المشكلة بتوجيهات رئاسة الجمهورية، وبدأت أعمال اللجنة بكلمة ترحيبية من الدكتور أحمد زايد، مدير المكتبة، وتوالت أعمال الجلسة برئاسة السفير خالد البلقي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتم استعراض اللجنة والجهات المشاركة بها جهودها في دعم مفهوم الحريات الدينية كل في مجاله ومكانه.

دعم الحريات ونشر المحبة

وأوضح «زايد» خلال كلمته، أن أحد أدوار المكتبة الرئيسية هو دعم الحريات ونشر المحبة من خلال الفن والثقافة والإبداع، وأن المكتبة تعمل في مشاريع قومية على أرض الواقع في رصد ومعالجة المشاكل المجتمعية المتجذرة عبر دراستها دراسة جيدة والمساهمة على نشر الوعي والثقافة، ما يخدم قضايا حقوق الإنسان في العموم ويدعم قبول المختلف في الدين واللون، واندماجه في نسيج مجتمعي واحد.

وأعرب «البلقي» والحضور عن إعجابهم بمكتبة الإسكندرية وما تحويه من كنوز ثقافية ثمينة، ومكانتها كصرح ومحراب ثقافي مصري بامتداد وبعد عالمي.

المكتبة تقوم بدور مهم في ترجمة التقارير الغربية

ووفق بيان مكتبة الإسكندرية اليوم السبت، أشارت الدكتورة الشيماء الدمرداش، ممثل المكتبة في لجنة الحريات الدينية، إلى أن المكتبة تقوم بدور مهم في ترجمة وتحليل التقارير الغربية في هذا الشأن، ما يسهل على الجهات الأخرى المشاركة وإعداد ردود وتعقيبات على ما يرد فيها، بخلاف عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات المختلفة في دعم ونشر مفهوم التسامح والمحبة وثقافة الحوار.