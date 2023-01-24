بايدن يرشح امرأة مبعوثة خاصة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

رشح الرئيس الأمريكي جو بايدن، جولي تيرنر، مديرة شرق آسيا والمحيط الهادئ في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية، للعمل كمبعوثة خاصة لقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

تيرنر حاصلة على درجة الماجستير وتتحدث لغتين أجنبيتين

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس الاثنين، في بيان، إن تيرنر حاصلة على درجة الماجستير من جامعة «ماريلاند» في «كوليدج بارك»، وتتحدث الفرنسية والكورية.

خبرة 16 سنة

وأضافت الرئاسة إن تيرنر عملت لأكثر من 16 عامًا في مكتب شرق آسيا والمحيط الهادئ، في مناصب ذات مسؤولية، ركزت بشكل أساسي على المبادرات المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وستكون جولي تيرنر أول من يخدم في هذا المنصب منذ أوائل عام 2017 إذا تم تعيينها.