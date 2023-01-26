أنشطة مكتبة الإسكندرية للنشء في إجازة نصف العام.. ورش عمل وبرامج ثقافية

أعلنت مكتبة الإسكندرية، من خلال مكتبة النشء، بدء برامج إجازة نصف العام، الذي يتضمن عديد من الأنشطة والبرامج المتنوعة، اعتبارا من الأحد المقبل إلى الخميس 9 فبراير، وذلك للأعضاء من سن 12 إلى 16 سنة.

والاشتراك في الأنشطة متاح لحاملي العضوية السنوية السارية فقط، ويتم الحجز عن طريق موقع إلكتروني خاص بهذه الأنشطة.

برنامج الأنشطة في إجازة نصف العام

وترصد «الوطن» في السطور القادمة فعاليات برنامج إجازة نصف العام، وفق ما أعلنت المكتبة، كالتالي:

1. ورش عمل علمية.

2. برنامج تنمية المهارات.

3. ورش عمل فنية.

4. برامج تثقيفية ومحاضرات.

5. ورش عمل تاريخية وجغرافية.

6. برامج القراءة والبحث التي تضم ورش الموارد الإلكترونية وتبدأ الأحد القادم، وورشة «استكشف معلوماتك»، التي تبدأ الإثنين القادم، وورشة «في حب اللغة العربية»، التي تبدأ الإثنين، 6 فبراير المقبل.

مواعيد فتح التسجيل

ويُفتح باب التسجيل لكل نشاط قبل موعد بدءه بيومين، من الساعة 10 صباحًا حتى يوم النشاط الساعة 9 صباحًا.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت بدء إجازة نصف العام لجميع المراحل الدراسية بعد غد السبت حتى 9 فبراير المقبل، ولمدة 15 يومًا، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني، يوم 11 فبراير، وفترته 96 يومًا.