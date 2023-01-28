وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح يتابعان أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر بالرميلة

تابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أعمال إنشاء محطة تحلية مياه البحر 4، بمنطقة الرميلة شرق مدينة مرسى مطروح، والمخطط إنشائها بطاقة 65 ألف متر مكعب في اليوم، كمرحلة أولى قابلة للزيادة مستقبلا إلى 130 ألف متر مكعب في اليوم، وجرى تزويد المحطة بعدد 2 خط مياه بحري ومزود بـ24 فلتر للمرحلة الأولى، كما تم عمل 1120 خازوقا حجريا بعمق 20 مترا.

محطة التحلية الرميلة

وشارك في جولة وزير التنمية المحلية بمطروح اليوم السبت، الدكتورة دينا الدسوقي، نائب محافظ مطروح، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والدكتور إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعمد والمشايخ والقيادات التنفيذية والجهات المنفذة للمشروع وقيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واستمع وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح إلى الموقف التنفيذي حتى شهر يناير الجاري فيما يخص الأعمال الإنشائية.

إنشاء محطات التحلية في مطروح

وقال محافظ مطروح إن إنشاء عدد من محطات تحلية مياه البحر بمطروح يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف المهم، وإقامة العديد من المشروعات القومية والتنموية على أرض مطروح، خاصة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر كرافد ونيل مصر الجديد، وبما يعمل على استيعاب الزيادة السكانية مستقبلا، ويوفر المياه لأهالي مطروح وتوسعات المشروعات القومية بها.

وشهدت محافظة مطروح منذ عام 2015 إنشاء محطات الرميلة 1 على مساحة 45 ألف متر، على شاطئ البحر بمنطقة الرميلة شرقي مدينة مرسى مطروح، وذلك بطاقة إنتاجية 24 ألف متر مكعب.

وافتتحت محطة الرميلة 2 خلال عام 2016، وبدأ إنتاجها بطاقة 24 ألف متر مكعب يوميا، ليصل إنتاج المحطتين إلى جانب إنتاج محطة تحلية باجوش بطاقة 24 ألف متر يوميا، كما تم إنشاء محطة الرميلة 3 بأحدث تكنولوجيا عالمية في مجال تحلية مياه البحر ببطاقة 12ألف متر مكعب يوميا، لخدمة 200 ألف نسمة بمدينة مرسى مطروح، وتكلف إنشاء محطة الرميلة 3 مبلغ 120 مليون جنيه، وتتولى شركة مياه مطروح إدارة وتشغيل محطات التحلية، وعملية نقل المياه إلى الخزانات الاستراتيجية بمنطقة الكيلو 9 أو عبر الخطوط لمنازل المواطنين.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح خلال الجولة، محطات مياه الرميلة 1 و2 و3 لمتابعة عمليات التشغيل والصيانة الدورية التي تجري لها، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة في مياه الشرب.