مبادرة «أصحاب الخير» توفر إطارات المركبات المجهزة طبيا لذوي الهمم بالمجان

أعلن مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات المركبات جنوب بورسعيد، تدشين مبادرة الخير لأصحاب الموتوسيكلات المجهزة طبيا والمركبات ثلاثية العجلات «التروسيكل والتوك توك»، من خلال منحهم إطارات بديلة مجانا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم «قادرون باختلاف».

إطارات بديلة

وقال المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات جنوب بورسعيد، إن مبادرة الخير لأصحاب الموتوسيكلات المجهزة طبيا والمركبات ثلاثية العجلات «التروسيكل» و«التوك توك»، ‎وذلك لمنحهم إطارات بدلا من التالفة لأي نوع إطارات للمركبات الخاصة بهم مجانا من المصنع مباشرة والمنافذ الخاصة بالمصنع، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

المستندات المطلوبة

وأضاف رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن المستندات المطلوبة من ذوي الهمم «قادرون باختلاف» للحصول على الإطارات البديلة، كالتالي:

- أصل الشهادة الطبية الخاصة بمالك المركبة

- أصل رخصة المركبة

- أصل رخصة القيادة

- أصل البطاقة الشخصية

المبادرة تبدأ الشهر المقبل

وأوضح «جودة» أن المبادرة تبدأ أول شهر فبراير المقبل، وحتى نهاية شهر رمضان الكريم، موضحا أنه في حال وجود أي استفسارات يمكن التواصل مباشرة مع المصنع بالمنطقة الصناعية، كما يمكن التواصل مع إدارة المصنع عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».