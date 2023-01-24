وظائف خالية بمصنع إطارات السيارات جنوب بورسعيد.. الشروط والمستندات

أعلن مصنع بيراميدز، لتصنيع الإطارات السيارات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد لـ«الوطن»، عن وظائف شاغرة لعدد من التخصصات بشروط محددة.

وظائف مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات

كانت صفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أسعار مصنع بيراميدز لتصنيع الإطارات وقدمت «الوطن»، كل المعلومات عن تصنيع إطارات السيارات وأسعارها، وتقدم من خلال السطور التالية الوظائف الخالية في مصنع إطارات السيارات جنوب بورسعيد.

وأوضح المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات جنوب بورسعيد، أن وظائف شاغرة وهي

- فني ميكانيكا

- فني كهرباء

- فني خراطة

- برقم كود 20232 ترفق مع طلب التقديم للوظيفة .

الشروط المطلوبة للوظيفة

وصرح إبراهيم جودة، أن الاشتراطات تتطلب أن يكون المتقدم للوظيفة هي:.

- أن يكون الراغب في الوظيفة من الذكور فقط.

- ألا يتعدى عمر الراغب في عمل عن 40 سنة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال أو متوسط أو بدون مؤهل.

وظيفة فني إنتاج

كما أعلن رئيس مصنع بيراميدز، لإنتاج إطارات السيارات عن عن توفير فرص عمل لوظيفة فني إنتاج بكود رقم 1707 من محافظات بورسعيد والإسماعيلية ومدينة المطرية دقهلية.

المستندات المطلوبة

وأشار رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات إلى أن الاشتراطات والمستندات المطلوبة للوظائف هي:.

- السيرة الذاتية.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من شهادة الخدمة العسكرية.

طبيعة العمل في مصنع بيراميدز لإنتاج إطارات السيارات

أوضح أن نظام العمل ثلاث ورديات متغيرة، مع التنبيه الهام بأنه غير مسموح بالتدخين مطلقا داخل المصنع.

وأشار إلى أن التقديم للوظيفة الشاغرة، داخل غرفة الأمن بالمصنع من الساعة 8 صباحاً حتى 4 عصراً من السبت إلى الخميس، موضحَا أن عنوان المصنع هو المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد قطعة D قبلي C9 أو التقديم عبر عبر البريد الإلكتروني

‎ Hr@pyramids-tires.com

‎مع ضرورة أن يكون عنوان البريد المرسل شامل كود الوظيفة، أو على الهاتف رقم 01068377538.