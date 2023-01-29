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حبس المتهم بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات بالمقطم 4 أيام

كتب:

بسمة عبدالستار
06:28 ص | الأحد 29 يناير 2023
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة، حبس المتهم بخطف حقيبة يد من إحدى السيدات في منطقة المقطم بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ملابسات الواقعة

وحسب ما جاء في بيان الداخلية، التي كشفت فيه عن ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، من قبل إحدى السيدات «ربة منزل» يفيد أنه حال سيرها فوجئت بشخص يستقل دراجة بخارية، بدائرة القسم ويخطف حقيبة يديها منها، وكان بداخلها هاتف محمول ومبلغ مالي، وفر هاربًا.

التحفظ على كاميرات المراقبة

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم التحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الواقعة، والتوصل إلى هوية المتهم وتبين أنه له معلومات جنائية ومحل إقامته بدائرة قسم شرطة الجيزة، وكان يقود دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، حتي لا يتم التوصل إليه.

وتم القبض على المتهم وبحوزته «فرد خرطوش، طلقتان لذات العيار، مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة»، واعترف بارتكابه للواقعة مستخدمًا أسلوب الخطف بالدراجة البخارية، وأنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بمثل تلك الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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بقلم بسمة عبدالستار