عصابة سرقة عدادات المياه في الأميرية تعترف: «بنبيعها خردة»

«بناخد عدادات المياه من العمارات في منطقة الأميرية، ونروح نبيعها خردة ونستفيد بفلوسها إحنا الاتنين»، بهذه الكلمات بدأ المتهمين بتشكيل تكوين عصابي لسرقة عدادات المياه من منطقة الأميرية بالقاهرة، أمام جهات التحقيق، بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

طريقة سرقة عدادات المياه

وأضاف أحد المتهمين خلال جلسة التحقيق التي أجريت معهما: «في الأول لازم نختار العمارة اللي من غير بواب قاعد فيها، أو العمارات اللي بابها مش مقفول، وفي أوقات متأخرة بليل بنفكها وناخدها».

بيع عدادات المياه خردة

وأثناء جلسة التحقيق، تابع المتهم اعترافاته: «بعد ما بناخد عدادات المياه، بنروح لتاجر خردة عارفينه ونبيعله العدادات دي»، وأوضح أنهما لجأوا إلى سرقة عدادات المياه بسبب احتياجهم للأموال، وأنهما كررا سرقة العدادات أكثر من مرة.

القبض على المتهمين

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أول أمس الأربعاء القبض على المتهمين بسرقة عدادات المياه، وكان بحوزتهما الأدوات المستخدمة في فك العدادات.

حبس المتهمين

وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت المباحث بسرعة الانتهاء من التحريات بشأن الواقعة.

العقوبة القانونية

ويقول المحامي محمد ثابت إن المتهمين بسرقة عدادات المياه في منطقة الأميرية، سوف تصل عقوبتهم إلى الحبس لأنها جريمة السرقة لم تقترن بظروف مشددة، وذلك حسب ما نصت عليه المادتان 317 و318 من قانون العقوبات.