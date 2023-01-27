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لصان يحاولان سرقة ماكينة «ATM» في واشنطن.. العملية فشلت (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
07:44 م | الجمعة 27 يناير 2023
محاولة سرقة مكينة ATM

محاولة سرقة مكينة ATM

ذكرت شرطة مقاطعة واتكوم في ولاية واشنطن الأمريكية أن لصين اقتحما محطة وقود بهدف سرقة مكينة النقود «آي تي أم» داخل متجر البقالة الملحق بالمحطة، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».  

اللصين ينتزعان ماكينة الصرف الآلي من مكانها

اقتحم اللصان محطة الوقود لسرقة النقود في فجر الـ17 من يناير الماضي، وتمكن اللصان من انتزاع الماكينة من مكانها ووضعوها خارجاً، وأظهرت الكاميرات المراقبة المثبتة في المحطة أن اللصين خلعا باب المتجر عبر ربط بحبل ومده إلى السيارة والتحرك بالسيارة حتى استطاعا فتحه وإحداث أضرار بالمحل، ومن ثم قام أحد اللصين باقتحام المتجر وانتزع ماكينة الصراف الآلي من مكانها.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة أن اللصين حاولا تحطيم الماكينة بهدف فتحها وسرقة ما بداخلها لكن لما يستطيعا وألقيا الماكينة أرضاً بعد محاولات استمرت قرب 5 دقائق، وبعدها فر اللصان اللذان يرتديان قبعات من المكان.

العثور على سيارة الواقعة

وتحدثت الشرطة الأمريكية موضحة: إن اللصين لا يزالان طليقين وأن السيارة التي استخدمت في عملية السرقة ومحاولة فتح المكينة هي مسروقة وتم العثور عليها في الغابة.

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