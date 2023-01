لصان يحاولان سرقة ماكينة «ATM» في واشنطن.. العملية فشلت (فيديو)

ذكرت شرطة مقاطعة واتكوم في ولاية واشنطن الأمريكية أن لصين اقتحما محطة وقود بهدف سرقة مكينة النقود «آي تي أم» داخل متجر البقالة الملحق بالمحطة، بحسبما ذكرته شبكة «سكاي نيوز».

Nice try! Bungling crooks fail to smash open an ATM after dragging it from a gas station convenience store and ramming it repeatedly with their Jeep Cherokee for FIVE minutes - before finally giving up on Blaine Road in #Washington pic.twitter.com/uOhke7eVrB

اقتحم اللصان محطة الوقود لسرقة النقود في فجر الـ17 من يناير الماضي، وتمكن اللصان من انتزاع الماكينة من مكانها ووضعوها خارجاً، وأظهرت الكاميرات المراقبة المثبتة في المحطة أن اللصين خلعا باب المتجر عبر ربط بحبل ومده إلى السيارة والتحرك بالسيارة حتى استطاعا فتحه وإحداث أضرار بالمحل، ومن ثم قام أحد اللصين باقتحام المتجر وانتزع ماكينة الصراف الآلي من مكانها.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة أن اللصين حاولا تحطيم الماكينة بهدف فتحها وسرقة ما بداخلها لكن لما يستطيعا وألقيا الماكينة أرضاً بعد محاولات استمرت قرب 5 دقائق، وبعدها فر اللصان اللذان يرتديان قبعات من المكان.

A pair of thieves in Blaine, Washington, used a stolen car to break into a gas station store, pull out an ATM machine, and try to destroy it for the cash. It didn't work the way they expected. pic.twitter.com/Vlof0HcxSY