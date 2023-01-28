حوادث اليوم.. سرقة 26 طن حديد وضبط مليون و300 ألف لعبة نارية

على مدار الساعات الماضية استطاعت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية كشف العديد من الجرائم والقضايا المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» أهم وأبرز حوادث اليوم في الـ24 ساعة الماضية، والتي أعلنت عنها الداخلية في بيانات رسمية.

1800 كيلو حشيش بحوزة شخصين في عين شمس

وفي منطقة عين شمس بالقاهرة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على شخصين لأحدهما معلومات جنائية سابقة، وكان بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش يصل وزنهم إلى 1800 كيلو جرام، بالإضافة إلى عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، إلى جانب مبالغ مالية.

شخص يُتاجر في الألعاب النارية في الجمالية

وفي منطقة الجمالية بالقاهرة، استطاعت أجهزة الأمن القبض على شخص مقيم في الجيزة، وكان بحوزته عدد 33 كرتونة ألعاب نارية، وذلك بإجمالي عدد مليون و300 ألف قطعة ألعاب نارية بمختلف الأشكال والأحجام، وتم اتخاذ الإجراءات كافة القانونية حيال المتهم.

سرقة 26 طن حديد من موقع تحت الإنشاء في التجمع الخامس

وفي منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، توصلت الأجهزة الأمنية إلى المتهمين بسرقة كميات من حديد التسليح وصلت إلى عدد 26 طناً من خلال موقع تحت الإنشاء، واشترك في جريمة السرقة عامل في الموقع رفقة 3 من أصدقائه، واعترفوا بأنه باعوه مقابل 650 ألف جنيه.