الباحث إسلام بحيري ضيف برنامج «السؤال الصعب» على «سكاي نيوز عربية» غدا
كتب:
محمود البدوي
03:09 م | السبت 28 يناير 2023
الكاتب والباحث إسلام بحيري
يحل الكاتب والباحث إسلام بحيري، الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد، ضيفًا في برنامج «السؤال الصعب»، الذي تقدمه الإعلامية فضيلة سويسي، على قناة «سكاي نيوز عربية»، للحديث عن الخطاب الديني ومكافحة التطرف.
وقالت مقدمة البرنامج في برومو الحلقة: «يتبنى معركة الإصلاح والتنوير الديني في مواجهة المتشددين وبعض رجال الدين، فيما يتهمه هؤلاء بالترويج للإسلام العلماني، ودفع ثمن مواقفه غاليا من السجن إلى التهديد بالقتل، ضيفنا اليوم هو إسلام بحيري، الكاتب والباحث».