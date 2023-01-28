الباحث إسلام بحيري ضيف برنامج «السؤال الصعب» على «سكاي نيوز عربية» غدا

يحل الكاتب والباحث إسلام بحيري، الساعة الخامسة والنصف مساء غد الأحد، ضيفًا في برنامج «السؤال الصعب»، الذي تقدمه الإعلامية فضيلة سويسي، على قناة «سكاي نيوز عربية»، للحديث عن الخطاب الديني ومكافحة التطرف.

وقالت مقدمة البرنامج في برومو الحلقة: «يتبنى معركة الإصلاح والتنوير الديني في مواجهة المتشددين وبعض رجال الدين، فيما يتهمه هؤلاء بالترويج للإسلام العلماني، ودفع ثمن مواقفه غاليا من السجن إلى التهديد بالقتل، ضيفنا اليوم هو إسلام بحيري، الكاتب والباحث».