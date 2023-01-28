شروط تعاقد إيطاليا مع العمالة المصرية رسميا في مارس 2023.. تعرف عليها

رحب الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا، بقانون العمالة الموسمية الجديد 2023 في إيطاليا، حيث طالب الحكومة الإيطالية من خلال الاتحاد الإيطالي للعمل على إضافة بندا يخص تقنين العمالة الأجنبية المتواجدة في إيطاليا بدون إقامة، من خلال زيادة حصولهم على فرص عمل.

وقال إسكندر في اتصال هاتفي لـ«الوطن»: «شروط التقديم في العقود الموسمية الإيطالية، تكون سارية على أرباب العمل، قبل طلب العامل الأجنبي، الذي عليه أن يلجأ أولا إلى مكتب القوى العاملة، ويطلب عامل موجود في إيطاليا له نفس المواصفات التي يحتاجها، وإذا لم يتمكن من الحصول عليه فسوف يقوم بطلب العامل الأجنبي، أو اذا رفض العامل الموجود على الأراضي الإيطالية فرصة العمل».

موعد التقديم في قانون العمالة الموسمية الجديد 2023

وكانت الحكومة الإيطالية أعلنت أمس الجمعة عن موعد التقديم في قانون العمالة الموسمية الجديد 2023، مشيرة إلى أن موعد التقديم سيكون بداية من 26 مارس المقبل، أي بعد مرور 60 يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية الإيطالية، والذي تم نشره بالفعل أمس الجمعة في الجريدة الرسمية.

التقديم للعمالة سيكون من خلال بوابة إلكترونية

وأضافت الحكومة الإيطالية في البيان الصدر عنها: «التقديم للعمالة سيكون وفقا لقانون العمالة الموسمية الجديد 2023، سيكون من خلال بوابة إلكترونية تسمح لأرباب العمل تعبئة الطلبات، وتسمح أيضا للعمالة الطلب من خلالها».

يذكر أن القانون سيتيح في نهاية شهر مارس المقبل، دخول عدد 30105 من العمال غير التابعين لدول الاتحاد الأوروبي، من دخول إيطاليا شرعيا ومنهم مصريين.