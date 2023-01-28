كواليس زيارة إمام عاشور لجده قبل ساعات من وفاته اليوم بالسنبلاوين

كشف عاشور متولي عبد الغني والد إمام عاشور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر عن كواليس زيارته لجده، قبل وفاة الأخير صباح اليوم في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وفاة جد إمام عاشور

وقال عاشور عبد الغني، والد لاعب الزمالك، لـ«الوطن»: «إمام كان موجودا أمس مع جده في البلد، وقعد معاه واتكلموا في أمور كثيرة تخص الحياة والرياضة، لأن إمام كان متعلقا بشدة بجده، وحرص على التواصل معي منذ علمه بوفاته صباح اليوم».

غياب إمام عاشور عن الجنازة

وأوضح «عاشور» أنه ليس متأكدا من احتمالية وجود إمام عاشور أثناء تلقي واجب العزاء في جده، بسبب استعدادات نادي الزمالك لمباراة فيوتشر غدا باستاد القاهرة في بطولة الدوري المصري.

وسيطرت حالة من الحزن على عائلة لاعب الزمالك عقب رحيل جده، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في السنبلاوين.

وشارك في تشييع الجنازة عدد كبير من أهالي مدينة السنبلاوين، وأدوا صلاة الجنازة عقب صلاة العصر التي أقيمت بمسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية، لتشييع الراحل ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.