رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

كواليس زيارة إمام عاشور لجده قبل ساعات من وفاته اليوم بالسنبلاوين

كتب:

آية حسنين السباعي
04:59 م | السبت 28 يناير 2023
إمام عاشور لاعب الزمالك

إمام عاشور لاعب الزمالك

كشف عاشور متولي عبد الغني والد إمام عاشور لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر عن كواليس زيارته لجده، قبل وفاة الأخير صباح اليوم في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وفاة جد إمام عاشور

وقال عاشور عبد الغني، والد لاعب الزمالك، لـ«الوطن»: «إمام كان موجودا أمس مع جده في البلد، وقعد معاه واتكلموا في أمور كثيرة تخص الحياة والرياضة، لأن إمام كان متعلقا بشدة بجده، وحرص على التواصل معي منذ علمه بوفاته صباح اليوم».

غياب إمام عاشور عن الجنازة

وأوضح «عاشور» أنه ليس متأكدا من احتمالية وجود إمام عاشور أثناء تلقي واجب العزاء في جده، بسبب استعدادات نادي الزمالك لمباراة فيوتشر غدا باستاد القاهرة في بطولة الدوري المصري.

 

وسيطرت حالة من الحزن على عائلة لاعب الزمالك عقب رحيل جده، وتشييع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة في السنبلاوين.

وشارك في تشييع الجنازة عدد كبير من أهالي مدينة السنبلاوين، وأدوا صلاة الجنازة عقب صلاة العصر التي أقيمت بمسجد عبد المنعم رياض بالدقهلية، لتشييع الراحل ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

 

اقرأ المزيد:

أسامة نبيه يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة استبعاد إمام عاشور

أمير مرتضى: عقد إمام عاشور ممتد لموسمين

شوبير يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

إمام عاشور يزور محمد عبدالمنعم بعد خضوعه لعملية في الأنف: هترجع أحسن

إمام عاشور يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
بقلم آية حسنين السباعي