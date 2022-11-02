شوبير يكشف سبب استبعاد إمام عاشور من قائمة الزمالك لمواجهة إنبي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سبب استبعاد إمام عاشور من مباراة الزمالك وإنبي اليوم بالجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري.

الزمالك فاجأنا إن إمام عاشور مش موجود

وقال شوبير خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورت: «الزمالك فاجأنا إن إمام عاشور مش موجود البعض قال عنده شد وكده ولكن لا هي وجهة نظر فنية من فيريرا وعبدالشافي إصابة وسامسون مصاب وفتوح إصابة، نداي مصاب، الونش مصاب، إصابات عديدة جدا كلهم أساسيين بدري دا على الأهلي والزمالك هذه الإصابات وخاصة وإن الونش إصابته مطولة الإصابات صعبة جدا» تابع باقي التصريحات من هنا.