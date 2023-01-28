«تعليم كفر الشيخ»: إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من التصحيح

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية بقطاع كفر الشيخ، للاطمئنان على انتظام أعمال التصحيح، والتواصل المستمر مع القطاعين الآخرين عبر الفيديو كنفرانس، بالإضافة لمتابعة مديري الإدارات التعليمية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مراعاة الدقة في التصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمراعاة الدقة في التصحيح، لينال كل طالب حقه، والمراجعة الدقيقة لما تحتويه الأوراق من إجابات الطلاب، تفادياً للأخطاء.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية ورئيس عام الامتحانات، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات بالمديرية، وجلال فوزي السيد، رئيس لجنة النظام والمراقبة، والمهندس صلاح حسنين، مسئول قواعد البيانات المركزية.

وخلال تفقده أعمال التصحيح والتقدير، أشاد وكيل الوزارة بالجهد المبذول من قبل جميع المعلمين داخل لجان التقدير، وانتظامهم في العمل داخل اللجان، موجهاً بالالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، بالإضافة إلى التأكيد على عدم استخدام الهاتف المحمول، والتدخين داخل اللجان، واتباع جميع تعليمات الأمن والسلامة أثناء العمل داخل اللجان، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

التأكد من جودة تصحيح أوراق الامتحانات

كما تفقد وكيل الوزارة حجرات التصحيح للتأكيد على اتباع التعليمات الخاصة بأعمال الكنترول، وتوفير نماذج الإجابة لكل مادة، حيث قام بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من جودة التصحيح، ورصد كل جزئيات الأسئلة، وكذلك تفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الاجابة في المكان المخصص لذلك.

بينما صرح وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ بأن لجان التقدير بدأت أعمالها وتستمر حتى الانتهاء من جميع كراسات الإجابة، ثم تتولى بعدها لجنة النظام والمراقبة أعمالها من حيث الرصد الورقي والإلكتروني والمراجعات النهائية، واستخراج النتائج للشهادة الإعدادية، تمهيداً لتجهيز النتيجة للاعتماد من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 63281 طالبا مقسمين على 3 قطاعات.