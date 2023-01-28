إجراء أول تدخل جراحي ميكروسكوبي على المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي في إجراء أول التدخلات الجراحية الميكروسكوبية للمخ والأعصاب بالمستشفى الجامعي الجديد، لتكون انطلاقة للجراحات الدقيقة المتخصصة بالمستشفى الجديد لخدمة المرضي من أهالي الصعيد.

وأكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج علي التطور الذي تشهده المستشفيات الجامعية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين المرضى المترددين عليها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمنظومة الصحية خاصة محافظات جنوب الصعيد، لتقديم الخدمات العلاجية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.

عبدالخالق: المستشفى إضافة قوية للمنظومة الصحية

وأضاف عبد الخالق أن المستشفى الجامعي الجديد والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر يناير الماضي، ويعد إضافة قوية للمنظومة الصحية و صرحًا معماريًّا وطبيًّا على أعلى مستوى، لخدمة قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي، ومحافظات جنوب الصعيد، وخطوة جديدة فى مسيرة التنمية لصعيد مصر.

وأشار الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية إلى أن الفريق الطبي قام بتركيب صمام بالمخ لطفل حديث الولادة من أطفال المبتسرين، والذي لم يتجاوز عمره 20 يوما، حيث تم تشخيصه كحالة استسقاء بالمخ.

الطفل استعاد درجة الوعي كاملة مع الحركة الطبيعية للأطراف

وأوضح الدكتور محمد أحمد عبدالعال رئيس القسم أنه تم نقل المريض إلى وحدة المبتسرين عقب التدخل الجراحي الدقيق، ومتابعته للتأكد من عمل الصمام المخي البريتوني ومتابعة العلامات الحيوية وضغط المخ، لافتاً إلى أن الطفل استعاد درجة الوعي كاملة مع الحركة الطبيعية للأطراف الأربعة وخرج من المستشفى بحالة جيدة.