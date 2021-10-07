10 معلومات عن مستشفى جامعة سوهاج الجديد

بدأت جامعة سوهاج منذ يومين، تشغيل 15 عيادة خارجية في تخصصات طبية مختلفة بمستشفى سوهاج الجامعي الجديد، بمدينة سوهاج الجديدة، كمرحلة أولى من الافتتاح التجريبي للمستشفى، وحضر التشغيل، المحافظ اللواء طارق الفقي، والدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أسامة رشاد، عميد كلية الطب، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفيات الجامعية.

أهم 10 معلومات عن المستشفى الجديد

- المستشفى الجديدة بلغت تكلفته مليار و 178 مليون جنيه، ويجسد صرحا معماريا وطبيا على أعلى مستوى.

- المستشفى جاهز لاستقبال المرضى بالعيادات الخارجية، وسيتم افتتاحه قريباً باعتباره أحد المشروعات القومية التي يتم إنجازها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- يخدم المستشفى قطاع كبير من المرضى بالمجتمع السوهاجي ومحافظات جنوب الصعيد بكافة فئاته.

- يستقبل مستشفى سوهاج الجامعي الجديد حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لتخفيف العبء عن المستشفى الجامعي القديم.

- المستشفى مقام على مساحة 24 الف متر مربع ويتكون من 4 طوابق بالإضافة إلى طابق أرضي، وملحق به 4 مباني خدمية.

- يضم المستشفى 16 غرفة عمليات، و 28 سرير إقامة مرضى، منها 45 سريرا للعناية المركزة، وعدد 32 حضانة أطفال، و 32 ماكينة غسيل كلوي.

- المستشفى مجهز بأحدث الأجهزة الطبية وفقاً للمواصفات العالمية لتقديم أفضل الخدمات الطبية والصحية لأبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة.

- المستشفى الجديد تم تشغيل 15 عيادة خارجية به في تخصصات مختلفة منها «التجميل، جراحة الأطفال، جراحة القولون، القوقعة، النساء والتوليد، العظام، روماتيزم، مسالك، صدرية، أطفال، أنف وأذن، سكر وكلى، رمد، أوعية دموية»، ويقدم خدمات طبية للمرضى من مختلف الطبقات والفئات العمرية.

- المستشفي الجامعي الجديد تم إنشاؤها في مدينة سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل بمدينة سوهاج.

- تجرى عملية استقبال الأثاث الطبي وغير الطبي لفرش المستشفى بالكامل إيذاناً بقرب افتتاحه رسمياً من قبل الرئاسة.

محافظ سوهاج يقدم التهنئة للمواطنين بالافتتاح التجريبي

وخلال عملية افتتاح المستشفى تجريبا استمع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إلى شرح عن التجهيزات والكوادر الطبية المتخصصة الخاصة بالعيادات، موجها إدارة المرور بعمل خط سير لنقل المرضى والمراجعين من وإلى المستشفى الجديدة، وقدم المحافظ التهنئة لأهالي سوهاج بالافتتاح التجريبي للعيادات الخارجية، لافتاً إلى أن المستشفى يعد طفرة كبيرة بالقطاع الصحي، وتوفر حزمة من الخدمات الطبية المتخصصة التى يحتاجها أبناء المحافظة.