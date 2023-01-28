الإسكندرية تستعد لمواجهة نوة الكرم بتطهير 140 ألف شنيشة ومطبق

بدأت الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسكندرية الاستعدادات الكاملة لمواجهة نوة الكرم المنتظر أن تضرب أمطارها المدينة الساحلية بعد غد، حتى يوم الأربعاء المقبل بأمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة مع شدة رياح، الأمر الذي تبعه تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة إعادة اختبار الشنايش والمصبات وإعادة تطهيرها بنطاق الأحياء، لزيادة القدرة الاستيعابية لتصريف مياه الأمطار وتحسين حالة الشوارع حال سقوطها ولمنع تواجد تجمعات مياه أمطار تعوق حركة المرور والمارة، وكثفت الأحياء جهودها للانتهاء من إجراء اختبارات لجميع الشنايش.

تطهير 140 ألف شنيشة ومطبق

وقال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إنه جرى تطهير شنايش ومطابق وشبكات الصرف استعداداً لسقوط أي أمطار على الإسكندرية خلال الأيام المقبلة وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف نافع لـ«الوطن»، أنه تم تطهير ما يزيد عن 140 ألف شنيشة ومطبق والبيارات بالمحطات البالغ عددها 202 محطة رفع ومعالجة، على أن يتم إعلان الطوارئ في حينها.

أحياء الإسكندرية تستعد للأمطار

قامت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية المتمثلة في حى المنتزه ثان تحت إشراف هدى أبو كليلة بمتابعة تطهير شبكة الصرف الصحي حيث تم تطهير 46 مطبقا و16 شنيشة شملت مناطق المندرة بحري قبلي، العصافرة قبلي، أبو قير، المعمورة، طوسون، عزبة إسكوت، الطاروطي.

وواصل حي وسط برئاسة عزة سعد إعادة تطهير الشنايش والمطابق بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بشوارع: المأمون، محرم بك، زاهر بيومي، عبد المعطي، سيزوستريس، أفلاطون، الخديوي، محور المحمودية بداية من المفتش حتى شركة المياه باستخدام السيارة المدمجة.

كما استمرت الاستعدادات لمواجهة نوة الكرم، حيث تابع محارب هيلع رئيس حي العامرية ثان بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي أعمال تطهير المطابق بقرية اليمن وطريق الكافوري.

وتواصل الأحياء أعمال تطهير الشنايش والمطابق وخطوط الصرف الصحي بنطاق الأحياء بالتنسيق مع المختصين استعدادا للنوات القادمة.