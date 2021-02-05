سيول ورعد وتساقط ثلوج.. نوة «الكرم» تضرب محافظات الجمهورية

ضربت عاصفة رعدية وسيول وتساقطت قطع جليدية على محافظات مصر ضمن نوة «الكرم»، ما أثرّ بصورة كبيرة على جميع المحافظات، فهنا نفقت رأس ماشية بعدما صعقها عامود إنارة، وهناك طريق أُغلق بسبب زيادة السيول، وطريق يشهد حوادث تصادم بسبب سوء الحالة الجوية، وأزمات مرورية وغرق شوارع في باقي المحافظات.

أمطار وثلوج وعاصفة رعدية تضرب الفيوم

اجتاحت محافظة الفيوم، عاصفة رعدية وموجة صقيع شديدة، منذ قليل، صاحبتها أمطار خفيفة، مع تساقط الثلوج لثواني معدودة، فيما عمّ الصقيع والرياح الباردة أرجاء المحافظة.

وشهدت مدينة الفيوم تساقط بعض قطع الثلج على شوارع المدينة، ثم توقفت الأمطار خلال دقائق محدودة، بينما شهدت قرى المراكز موجة صقيع مع أصوات برق ورعد شديدة مع تساقط أمطار خفيفة.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ورفع درجة الاستعداد بالمنيا

ضربت محافظة المنيا، موجة من الطقس السيئ مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، وهطول أمطار رعدية خفيفة على عدد من المراكز والقرى بنطاق المحافظة.

وتسببت الأمطار في إعاقة حركة المرور خاصة بالطرق الفرعية المؤدية للمدن، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد للقصوى للتعامل مع موجة الطقس السيء التي تشهدها المحافظة.

ثلوج وأمطار غزيرة في مدن بني سويف.. والأهالي: «أول مرة نشوف كده»

شهدت بني سويف حالة من الطقس السيئ، حيث هطلت امطار غزيرة على أغلب قرى ومدن المحافظة لمدة تراوحت من 10 إلى 20 دقيقة، كذلك هبوب رياح محملة بالرمال والأتربة.

كما شهد مركزا ناصر والواسطى شمال المحافظة، وعدة قرى بالجانب الشرقي من النيل، موجة من الأمطار الغزيرة التي استمرت لمدة 30 دقيقة، ما تسبب في غرق الشوارع.

تصادم أتوبيس وسيارتين ونفوق رأس ماشية حصيلة الطقس السئ بالقليوبية

تعرضت القليوبية، لموجة من الطقس السئ بأماكن متفرقة، وشهدت مدينة بنها هطول أمطار غزيرة وأصوات رعد، وظهور برق مصاحب لها، ما تسبب في تكوّن بعض تجمعات المياه بعدد من الشوارع، خاصة مناطق التطوير بشارع فريد ندا، وكورنيش النيل بالفلل والرياح التوفيقي وظهرت بعض البرك الطينية بسبب التربة الترابية المتواجدة في هذه الأماكن.

وتسبب سوء الأحوال الجوية وتجمع الأمطار في تصادم أتوبيس وسيارتين على الطريق الزراعي عند كوبري طوخن، ما أسفر عن إصابة شخص واحد نقل إلى مستشفى بنها الجامعي، كما توقفت الحركة المرورية بالطريق.

كما شهدت قرية شبلنجة التابعة لمدينة بنها، مصرع رأس ماشية لأحد المواطنين بالقرية، إثر تعرضها لصعق كهربائى بعمود إنارة، وجرى إخطار الأجهزة التنفيذية لإتخاذ اللازم.

أمطار غزيرة بالإسماعيلية.. والمحافظة تعلن الطوارئ

شهد محور 30 يونيو بالإسماعيلية أمطارا غزيرة، تسببت في تراكم المياه ببعض المناطق، ما نتج عنه تأثر الحركة المرورية علي الطريق بشكل جزئي.

وتسببت الأمطار فى بطء الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية دون إغلاق الطرق السريعة والصحراوية حتى الآن، ودفعت إدارة مرور الإسماعيلية بخدمات مرورية في الشوارع وعلي الطرق الصحراوية والزراعية لتوجيه قائدي السيارات بضرورة الالتزام بالتعليمات المرورية وخفض السرعة.

أمطار خفيفة ومتوسطة على الإسكندرية

شهدت مدينة الإسكندرية، هطول أمطار تراوحت شدتها بين خفيفة ومتوسطة، صاحبتها رياح باردة في ظل طقس غير مستقر، اليوم الخميس، وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية محذرة من تغيرات في الطقس خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ القصوى ورفع درجة الاستعداد بنسبة 100%، وذلك لاستقبال الأمطار على المدينة الساحلية، خلال الساعات القليلة المقبلة.

غلق طريق «فيران - سانت كاترين» وأمطار غزيرة وثلوج بشرم الشيخ ودهب ونويبع

ضربت حالة من الطقس السيئ معظم مدن جنوب سيناء، وتساقطت أمطار غزيرة بدهب ونويبع وشرم الشيخ، وتساقطت الثلوج على قمة جبل موسى في سانت كاترين.

كما تعرضت مدينة شرم الشيخ لموجة من الطقس السيئ؛ إذ علت أصوات الرعد وأضاء البرق سماءها، وتساقطت الأمطار بغزارة على معظم أحياء المدينة، وتسببت في حدوث سيول، وانقطع التيار الكهربائي عن بعض الأحياء.

وتعرضت مناطق السوق التجاري القديم ومدخل مارينا وهضبة أم السيد لسيول متوسطة، عقب سقوط الأمطار بغزارة، ما دفع العديد من مواطني مدينة شرم الشيخ إلى مناشدة المسؤولين بسرعة التدخل.

وأغلقت الأجهزة التنفيذية، طريق وادي فيران - سانت كاترين، عقب تعرض المنطقة لأمطار وسيول متوسطة، وجاء قرار الغلق كإجراء احترازي لحماية المواطنين.

نفوق «جاموسة» وغرق الشوارع.. الأمطار تجتاح الدقهلية

ضربت موجة من الطقس السيئ الدقهلية، وهطلت أمطار غزيرة على بعض المناطق، مصحوبة برعد وبرق وسط تساقط الثلوج، ما تسبب في تراكم مياه الأمطار، وغرق المناطق المنخفضة بشوارع المدن، وتحولها لبرك طينية في القرى.

وبدأ هطول الأمطار على مناطق متفرقة بداية من مراكز ميت غمر وأجا وتمي الأمديد وبعض مناطق السنبلاوين، ثم بدأت في ساعة مبكرة اليوم بمراكز نبروه وشربين وبلقاس، وعمت الأمطار والرياح كافة أنحاء المحافظة.

واستغاث أهالي قرية «أبستو»، التابعة لمركز نبروه، من تعطل ماكينة سحب الصرف الصحي بالقرية، وأكدوا أن القرية غرقت في مياه الصرف والأمطار، وناشدوا المسئولين سرعة التحرك الفوري لإنقاذهم من الأوبئة.

كما نفقت جاموسة في قرية «درين » دائرة مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، صعقا بالكهرباء عند ملامستها لأحد أعمدة الإنارة العامة، نتيجة لحالة الطقس السيئ وهطول الأمطار.

الأمطار تجتاح الغربية والمحافظة تدفع بسيارات لرفع تراكمات المياه

شهدت مراكز ومدن الغربية، هطول أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ورفعت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حالة الطوارئ.

وكلف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع وأمام المدارس وأسفل الكباري، تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

أمطار ثلجية ورعد وبرق على المدن الساحلية في البحيرة

شهدت المدن الساحلية بالبحيرة، هطول أمطار ثلجية رعدية غزيرة، صاحبها نشاط للرياح في بعض المناطق، وزادت الأمطار على الطريق الدولي الساحلي، فيما حذرت الأجهزة المحلية المواطنين من الخروج إلا للضرورة القصوى، والابتعاد عن أعمدة الإنارة.

وشهدت مدن إدكو ورشيد وكفر الدوار، هطول أمطار ثلجية غزيرة، مصحوبة برياح شديدة، وأعلنت إدارة بوغازي رشيد والمعدية حالة الطوارئ، وإغلاقهما أمام حركة الصيد.

وشهدت باقي المدن أمطارا متوسطة ونشاطاً للرياح متوسطة إلى خفيفة، وعلى فترات متقطعة، ولم تتأثر حركة السير بالمركبات داخل هذه المدن، كما اتخذت الوحدات المحلية شئونها تحسباً لهطول الأمطار.

أمطار غزيرة وسقوط شجرة يغلق طريق الحامول-كفر الشيخ

تعرضت كفر الشيخ لهطول أمطار تراوحت شدتها بين غزيرة ومتوسطة على بعض المناطق، خاصةً المدن الشمالية، مما تسبب في غرق معظم الشوارع والميادين، ودفعت الوحدات المحلية بسيارات الكسح لشفط المياه.

وشهد طريق «الحامول-كفر الشيخ»، أمطارا غزيرة وسقوط شجرة كبيرة بالقرب من قرية الكراكات التابعة لمركز بيلا، ما أدى لغلق الطريق أمام حركة السيارات، ودفعت الوحدة المحلية بمركز ومدينة بيلا، بمعدات لرفع الشجرة التي سقطت من شدة الرياح.

دمياط ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السئ وسقوط الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة.

ووجهت المحافظ، تعليماتها الى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، والدفع أيضاً بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفورى مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، لتحقيق السيولة المرورية بالشوارع، وكذلك اتخاذ إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.