نوة الكرم 2023 تضرب محافظات مصر لمدة أسبوع.. أمطار غزيرة ورياح شديدة

تضرب نوة الكرم 2023 محافظات مصر بدءًا من اليوم الجمعة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المفترض أن تكون تلك النوة مع نهاية شهر يناير من كل عام، وتصل إلى الأسبوع الأول في شهر فبراير، وتشتهر بالأمطار الغزيرة والرياح الشديدة وارتفاع الأمواج، وتتأثر محافظة الإسكندرية بها أكثر من أي محافظة أخرى.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال أسبوع نوة الكرم 2023، الذي يبدأ من اليوم الجمعة حتى الخميس المقبل، هناك 3 أيام تشهد سقوط أمطار تتباين شدتها.

مواعيد أمطار نوة الكرم 2023

- تبدأ أمطار نوة الكرم 2023 مع اليوم الجمعة، بنسبة سقوط 30% على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

- تعود الأمطار بشكل أكثر غزارة مع يوم الإثنين المقبل بنسبة تتراوح من 30 إلى 40% على السواحل الشمالية بما فيها الإسكندرية بالإضافة إلى الوجه البحري وخليج العقبة.

- تتواصل أمطار نوة الكرم يوم الثلاثاء المقبل، بنفس نسبة السقوط ما بين 30 و40% لكنها تكون على السواحل الشمالية والوجه البحري في فترات متقطعة، ويشهد طقس الإسكندرية وقتها انخفاض درجات الحرارة وزيادة الرياح كونها الأكثر تضرراً.

لماذا سميت نوة الكرم بهذا الإسم؟

سميت نوة الكرم بهذا الاسم بسبب غزارة الأمطار التي تنتج عن هذه الموجة، وهي النوات التي وضع لها أسماء الصيادين في الإسكندرية لتتناسب مع توقيت الصيد، وتأتي في موعد ثابت سنويًا، فتبدأ في نهاية يناير وتستمر 7 أيام وهي الأطول على مدار العام، وتسبب ارتفاع في الأمواج ما يتعذر معه استمرار أعمال الملاحة البحرية والصيد وكل الأنشطة.