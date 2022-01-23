أمطار «نوة الكرم» تضرب الإسكندرية أسبوعا.. والأرصاد: «الأربعاء أشدها»

ضربت أمطار «نوة الكرم»، اليوم الأحد، محافظة الإسكندرية في أولى أيام أسبوع النوة الممطرة التي تستمر حتى نهاية أيام الشهر الجاري، أي لمدة أسبوع، على أن يشهد الأربعاء المقبل أشد أيام النوة، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد، ما جعل توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تتركز على رفع درجة الاستعداد القصوى، للتعامل مع حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وشهدت الإسكندرية جولات ميدانية موسعة، لتفقد جميع المواقع الحيوية والبؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار بالأحياء، وذلك للاطمئنان على سيولة الحركة المرورية، والتأكد من عدم وجود تجمعات، وحل مشكلات التجمعات التي يتم رصدها أولا بأول بالتواصل مع مناطق الصرف الصحي.

تفقد السيولة المرورية عقب أمطار نوة الكرم

وتفقدت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، شوارع منطقة محرم بك أمام شركة الزيوت المستخلصة، وطريق كارفور، وطريق الجيش، وعمر لطفي، وقنال السويس وشارع أبو قير، بالإضافة إلى أنفاق المشاة به، للتأكد من عدم وجود تجمعات داخل الأنفاق، والتعامل مع التجمعات الموجودة في ظل أمطار نوة الكرم.

كما استهدفت الجولة التي تمت بمشاركة إدارة المتابعة بالحي، الاطمئنان على عدم وجود تجمعات لمياه الأمطار، وسيولة الحركة المرورية، بالإضافة إلى التعامل الفوري مع التجمعات التي تم رصدها بالتنسيق مع منطقة وسط للصرف الصحي، حيث تم شفط تجمعات بمحرم بك، وطريق كارفور، وسوق شيديا وغيرها، وتم التعامل معها في الحال وشفطها.

أمطار نوة الكرم على الإسكندرية أشد من المتوقع

وهطلت أمطار نوة الكرم على الإسكندرية، منذ صباح اليوم الأحد، وجاءت أشد من توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي توقعت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة، بنسبة حدوث من 40 إلى 50% تقريبا، على أن تزيد شدتها مساءً، كنتاج لموجة الصقيع التي تضرب مصر منذ قرابة أسبوع، سببها وجود منخفض جوي قادم من جنوب وشرق أوروبا مصحوبا بموجة رياح باردة وجافة، وهو ما يزيد الإحساس بالصقيع.

ونشطت الرياح بسرعة من 60 إلى 70 كم/ساعة، وسط درجة حرارة بلغت 14 درجة مئوية، ما يزيد من شدة الصقيع، مع توقعات باستمرار الطقس السيئ حتى نهاية الأسبوع الجاري.