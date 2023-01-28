الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوي لقسم القلب بالقوات المسلحة

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي لقسم القلب بالقوات المسلحة، بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء المصريين والأجانب المتخصصين في مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية، وذلك في الفترة من 25-27 من يناير الجاري.

يتضمَّن المؤتمر عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية التي تستعرض أحدث التقنيات والطرق الطبية في مجال طب القلب والقسطرة التداخلية، وكذا تنظيم عدد من الجلسات العلمية التي تتناول آخر المستجدات التشخيصية والعلاجية لأمراض القلب، بالإضافة لمناقشة عدد من الحالات الطبية المعقدة ومهارات القسطرة التداخلية المتقدمة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة الطبية المتطورة، بهدف تبادل الخبرات الطبية ومناقشة أحدث الأبحاث والوسائل المختلفة للعلاج.

وأجرى الخبراء عددا من عمليات القسطرة التداخلية ونقلها بالبث المباشر من داخل وحدة القسطرة بمستشفى القلب التخصصي بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكوبرى القبة إلى قاعات المؤتمر، وشرح خطواتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأكبر عدد من الأطباء الحاضرينونقل الخبرات الطبية لهم .

وعلى هامش المؤتمر تم عقد عدد من ورش العمل لشباب الأطباء والأخصائيين والإستشاريين مع التدريب العملى على نماذج العمليات وأجهزة الفحص المختلفة ، وذلك بمشاركة نخبة من أطباء القوات المسلحة.

حضر فعاليات المؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال طب القلب بالقوات المسلحة والجامعات المصرية .