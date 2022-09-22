الأكاديمية الطبية العسكرية توقع بروتوكول تعاون في التدريب الطبي

وقعت الأكاديمية الطبية العسكرية، بروتوكول تعاون مع شركة «ميدي تراين إيجيبت»، لتطوير أساليب التعليم والتدريب الطبي، طبقا للمعايير المقررة والمعتمدة من قبل المعهد الأمريكي للصحة والسلامة وكلية الجراحين الأمريكية، والجمعية الأمريكية للمسعفين والطوارئ.

يتضمن البروتوكول تنظيم عدد من الدورات التدريبية المعتمدة والمحاضرات العلمية وورش العمل باستخدام أحدث الوسائل التعليمية، فضلاً عن تبادل الخبرات الطبية وتطوير الأداء في مختلف المجالات الطبية.

وأعرب الدكتور عبدالحكيم طلعت الخولي، المدير التنفيذي لشركة «ميدي تراين إيجيبت»، عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الذي يعزز من الشراكة الطبية مع الأكاديمية في مجالات التعليم والتدريب الطبي.

من جانبه، أكد اللواء طبيب أمين فؤاد شاكر، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، على أهمية هذا البروتوكول في تطوير المنظومات والبرامج التعليمية والتدريبية داخل الأكاديمية.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على إعداد تأهيل الكوادر الطبية من العسكريين والمدنين، بالتعاون مع كبرى المؤسسات والجهات الطبية الدولية.