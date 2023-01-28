كل ما تريد معرفته عن ساعات الصيام وصلاة التراويح والاعتكاف في رمضان 2023

بدأ العد التنازلي لحلول شهر رمضان 1444 المبارك، الذي ينتظره ملايين المسلمين حول العالم طمعا في نيل ثوابه، والمغفرة والعفو من المولى عز وجل.

ويعرض التقرير التالي التفاصيل التي تتعلق بموعده فلكيا، وعدد أيامه، بالإضافة إلى ما أعلنته وزارة الأوقاف بخصوص صلاة التراويح والتهجد والاعتكاف.

موعد رمضان 2023

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن موعد رمضان 2023 سوف يكون الخميس 23 مارس، إذ يولد هلال الشهر الكريم مباشرة بعد اقتران القمر في تمام الساعة 7:24 مساء بتوقيت القاهرة، لكن الإعلان الرسمي والنهائي سيكون من خلال دار الافتاؤ بعد قيام اللجان الشرعية برؤية واستطلاع هلال شهر رمضان 2023 يوم 29 شعبان المثبل لتأكيد موعد غرة رمضان 1444 هـ.

عدد أيام شهر رمضان 2023 وساعات الصيام

ووفقا للحسابات الفلكية أيضا، وإمساكية الشهر الكريم فإن أيام شهر رمضان الكريم فلكيا ستكون 29 يوما فقط وليس 30، تبدأ منذ الخميس 23 مارس وينتهي 20 أبريل، وتبلغ عدد ساعات الصوم في اليوم الأول للشهر الفضيل 13 ساعة و59 دقيقة، على أن تصل عدد ساعات الصوم في آخر يوم رمضان لـ 14 ساعة و54 دقيقة.

صلاة التراويح والتهجد

أما بخصوص صلاة التراويح والتهجد في شهر رمضان الفضيل، أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه لن يجرى تحديد مدة معينة أو وقت محدد لصلاة التراويح في الشهر المقبل كما كان يحدث في شهر رمضان الذي تزامن مع بدء جائحة كورونا عام 2020 وما صاحبه من إجراءات صارمة.

وأضاف: «لم ولن نحدد وقت محدد لأداء صلاة التراويح الأمر متروك بالاتفاق بين إمام المسجد ورواده فإذا اتفقا الطرفان على أداء صلاة التراويح بجزء كامل من القران الكريم يوميا فلا بأس، ولن نمانع ذلك أما إذا اتفقا على غير ذلك فلا بأس، فالأمر متروك حسب رغبة الطرفين».

وأضاف وزير الأوقاف أن صلاة التراويح سوف تكون في مسجد الحسين والتي تذاع عبر إذاعة القران الكريم، على أن تكون نصف حزب في حدود ربعين من القرآن الكريم أي في حدود 4 صفحات ونفس الأمر سيكون في صلاة التهجد.

الاعتكاف والتهجد في رمضان

وبخصوص الإعتكاف وصلاة التهجد في شهر رمضان 2023 قال وزير الأوقاف إن الاعتكاف سيكون متاحا في المساجد، وسيكون تحت إشراف إمام المسجد.