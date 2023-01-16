موعد شهر رمضان 2023 في مصر فلكيا.. يبدأ 23 مارس وينتهي 20 أبريل

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن موعد شهر رمضان 2023 في مصر وفقاً للحسابات الفلكية، موضحاً أن الخميس الموافق 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان 1444 هجرياً، وعدد أيامه ستكون 29 يوماً، وأنه سنتهي يوم الخميس الموافق 20 أبريل 2023، على أن يكون الجمعة 21 أبريل 2023، هو أول أيام عيد الفطر المبارك 2022.

موعد شهر رمضان 2023 في مصر

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي لـ«الوطن» أن موعد شهر رمضان 2023 في مصر تم تحديده وفقاً للحسابات والدراسات التي أعدها أساتذة المعهد لكن الرأي النهائي يرجع لدار الإفتاء المصرية، مشيراً إلى أن عدد ساعات الصيام خلال رمضان 2023 ستتراوح ما بين 13:59 ساعة إلى 14:54 طوال الشهر، وأن موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون يوم الجمعة 21 ابريل في الساعة الخامسة و47 دقيقة صباحا.

رؤية هلال شهر رمضان 2023 تتم بالاشتراك بين الإفتاء والقومي للبحوث

وتابع رئيس المعهد التابع لوزارة التعليم العالي أن رؤية هلال شهر رمضان 2023 في مصر تتم بالاشتراك بين اللجان العلمية في المعهد واللجان الشرعية التابعة لدار الإفتاء المصرية.