حبس متهمين بحوزتهما مخدرات و7 ملايين جنيه في المرج 4 أيام

خضع المتهمان في قضية الاتجار بالمواد المخدرة في المرج لجلسة تحقيق للادلاء بأقوالهما في التهم المنسوبة إليهما، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات، وإرسالها إلى المعمل الكمياوي، لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وطالبت المباحث بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

التشكيل العصابي

وتبين من خلال التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من شخصين مقيمين في محافظتي سوهاج والقاهرة لأحدهما معلومات جنائية تخصصا نشاطهم الاجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بمنطقة المرج بالقاهرة من أجل تحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهمين بحيازتهما كمية لمخدر الآيس والشابو وزنت 5 كيلوجرامات، ومبالغ مالية عملات محلية بلغت 7 ملايين و650 ألف جنيه، ومبالغ مالية عملات أجنبية، وعدد 4 سيارات، و7 هواتف محمول، ماكينة عد نقود، وأقر أحدهما بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ2 مليون و500 ألف جنيه.

الموقف القانوني

أوضح المحامي والخبير القانوني محمود عبدالله، لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الاتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على: «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»

وأضاف أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.

ضبط المتهمين

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات مديرية أمن القاهرة بوجود عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بدائرة مركز شرطة المرج بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات، جرى تحديد مرتكبي الواقعة، واستهدافهما، وتمكنت الأجهزة الامنية من إلقاء القبض عليهما، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.