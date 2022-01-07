إحباط محاولة تهريب مواد المخدرة وسلاح وهواتف محمولة بجمارك القاهرة

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 في مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة و2 سلاح أبيض وعدد من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنه 1954وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الفرنسية من باريس استوقف صبري حسانين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر راكب أجنبي من أصل مصري أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وتم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم وضرائب جمركية فأجاب بالنفي.

ضبط 220 جراما من الماريجوانا

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إكرامي اشرف مأمور الفحص وسامح سيد رئيس القسم فتلاحظ لهما وجود أشياء تثير الشك يجب التأكد منها بفتح الحقائب.

وقام أحمد أبو بكر فؤاد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 220 جرام من عشب الماريجوانا مخبأة أسفل برطمان البن و 11 زجاجة بها زيت الماريجوانا للإستخدام في السجائر الإلكترونية و 34 هاتفا محمولا ماركات حديثة ومتنوعة .

كما تبين أيضا وجود 2 مطواة وطلقة سلاح ناري وصاعق كهربائى ورادع «سبراي»، ونظارة ميدان وجاكيت مموه وأفاد تقرير المقدم ميشيل نبيل، مسئول شرطة إدارة الحماية المدنية بالمطار أن المضبوطات محظورة طبقا للقانون ٣٩٤ لسنة 1954 وتعديلاته.

وقرر أحمد عبد الفتاح طه مدير إدارة الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 3 لسنة 2021 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب إلى النيابة فيما يخص المخدرات والسلاح.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات، الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.