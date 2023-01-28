خريطة قطع المياه عن 3 أماكن في الجيزة غدا.. «شوف منطقتك»

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار ما تشهده من تنفيذ مشروعات قومية لتحقيق التنمية وتحسين جودة الحياه للمواطنين، والتي من أبرزها تحويل مصرف ناهيا المكشوف إلى مسار بديل مغطى للقضاء على أحد أكبر مصادر التلوث بمناطق بولاق الدكرور والمعتمدية وناهيا بكرداسة، ستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتخفيض ضح مياه الشرب بعددِ من المناطق لتنفيذ الأعمال على النحو التالى:

أولا: تخفيض منسوب ضخ المياه ليلاً عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية، يوم الأحد الموافق 29/1/2023 من الساعة 12 مساء وحتى 10 صباح يوم الاثنين الموافق 30/1/2023 .

ثانيا: قطع المياه عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية من الساعة 10 صباح الاثنين الموافق 30/1/2023 حتى 10 مساء الاثنين.

ضرورة الانتهاء من أعمال التنفيذ

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهات المنفذة بضرورة الانتهاء من أعمال التنفيذ، وفقاً للجدول الزمني المحدد والعمل على تقصيرها وعدم تجاوزها وموجها رؤساء أحياء بولاق الدكرور والعمرانية بالمتابعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية، لاتخاذ اللازم في هذا الشأن، وإزالة أي معوقات من شأنها التأثير علي التوقيتات المحددة.

تخزين احتياجاتهم من مياه الشرب

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين القاطنين بالمناطق المشار إليها وكذا المخابز والمستشفيات والقطاعات الخدمية بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة ضعف الضغوطات أو انقطاعها.

أوضح أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك، لتدبير احتياجات المواطنين عند الطلب على رقم طوارئ 125.