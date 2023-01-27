قطع المياه عن 6 مناطق في المنيا لمدة 5 ساعات.. اعرف المواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، اليوم الجمعة، عن قطع مياه الشرب، عن مدينة ملوي وعدد من قراها من مساء اليوم حتى فجر السبت، وذلك لإجراء أعمال صيانة.

انقطاع المياه عن مدينة ملوي و5 قرى

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة المنيا بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، فإن مناطق الانقطاع تشمل «مدينة ملوي، وقرى المعصرة، وسنجرج، وأم قمص، والروضة أم تسعة، والريرمون».

وتبدأ فترة الانقطاع في الساعة 12 من مساء الجمعة، حتى الخامسة من صباح السبت، وذلك نظرا لإجراء أعمال صيانة، بمأخذ محطة مياه شرب معصرة ملوي.

أرقام للتواصل مع شركة المياه

وناشدت شركة المياه بالمنيا، العملاء والمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات والوحدات الصحية والمصالح الحكومية، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع التي تمتد لـ5 ساعات متصلة.

وفي حال وجود أي شكاوى أو استفسارات يمكن الاتصال على رقم الخط الساخن 125، أو أرقام الهواتف 01271196196- 01050509013، أو رقم الواتساب 01271269587، أو إرسال رسالة نصية للصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.