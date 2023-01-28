قطع وإعادة ضخ المياه في الجيزة ومرسى مطروح.. اعرف المناطق والمواعيد

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومرسى مطروح، قطع وإعادة ضخ المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها.

ضعف وقطع المياه عن بولاق والعمرانية

وقالت مياه الصرف الصحي في الجيزة، إنه نظرا لقيام إدارة الأشغال العسكرية بأعمال تحويل مسار مصرف ناهيا ترعة عبدالعال البحري، تطلب تخفيض ضغوط مياه الشرب عن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية الشرقية والغربية، وذلك من الساعة الثانية عشر مساء غدا، حتى العاشرة من صباح يوم الاثنين.

الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي

وأشارت الشركة إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

مواعيد ضخ المناطق بمحافظة مطروح

أما محافظة مرسى مطروح، أعلنت الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد ضخ المياه اليوم السبت في عدد من المناطق التابعة لها.

وشملت المناطق التي يجرى ضخ المياه بها، الآتي:

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 صباحًا حتى 10 من صباح اليوم التالي.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في «عمارات محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى 11 صباحا.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «خط عجيبة» من الساعة 9.30 صباحًا حتى 11 صباحا.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «سنوسية مرتفع» من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «مسجد النور قبلي وبحري» من الساعة 10.30 صباحا حتى 3.30 عصر.

- مواعيد ضخ المياه اليوم في منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصراحتى 4 عصر.