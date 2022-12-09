قطع مياه الشرب بمحافظتي الجيزة والفيوم اليوم لأعمال الصيانة

أعلنت شركتا مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والفيوم قطع المياه بعدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها لتحويل مسار الخطوط وتنفيذ أعمال الصيانة.

ووفقا لبيان صحفي، كشفت محافظة الجيزة عن قطع مياه الشرب لمدة 6 ساعات تبدأ في الحادية عشر مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الغد، لتنفيذ أعمال دعم البنية التحتية بمناطق حي بولاق الدكرور ضمن مشروع منحة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والتي تشمل أعمال صيانات ولحامات للخطوط بتقاطع «كمال شحاته مع فاروق حرب و6 أكتوبر، وتقاطع على خليل مع همفرس».

وحددت محافظة الجيزة في بيان المناطق المتأثرة بانقطاع المياه لتنفيذ الاعمال وهي بولاق الدكرور القديمة المربع المحصور ابتداءً من شارع المشتل حتى شارع ناهيا طولاً ومن ترعة الزمر حتى شارع 6 أكتوبر مدينة النجوم عرضاً.

توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب

من جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مسئولي شركة المياه والشرب الصحي بالجيزة بضرورة الالتزام بالمدة المعلنة للانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة فور الانتهاء من الأعمال لافتا إلى قيام الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة عند الطلب على رقم الخط الساخن 125.

مدة انقطاع المياه في المناطق بالفيوم

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، انقطاع المياه عن مختلف أنحاء مدينة الفيوم لمدة 15 ساعة اعتبارا من الساعة التاسعة صباح يوم غدا السبت حتى الثانية عشر منتصف الليل.

سبب انقطاع المياه في الفيوم

وأشارت الشركة في بيان إلى أن سبب انقطاع المياه تنفيذ أعمال صيانة بعنبر الطلمبات بمحطة مياه العزب الجديدة، المرحلة الأولى، وتنفيذ أعمال صيانة بخط مياه الشرب قطر 1000 مم أبشواى القديم بمنطقة المدابغ وعزبة عاشور فضلا عن تنفيذ أعمال صيانة بخط مياه الشرب قطر 1000 مم اطسا القديم بمنطقة المشاتل وخط مياه الشرب قطر 500 مم العزب على بحر النزلة.