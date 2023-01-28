محافظ بورسعيد يتابع تقديم الخدمات الصحية بمستشفى الرمد التخصصي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، سير العمل في تقديم الخدمات والرعاية الصحية داخل مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد، وذلك خلال جولة رافقه خلالها الدكتور ممدوح عبد المجيد مدير المستشفى.

انتظام الرعاية الطبية

كما تفقد المحافظ، عددا من الأقسام المختلفة داخل المستشفى، واطلع على انتظام الرعاية الطبية والصحية، فضلا عن توافر المستلزمات الطبية والعلاجية داخل مستشفى المبرة، وسرعة تقديم الرعاية الطبية للمرضى.

المحافظ يلتقي بالمواطنين

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين وحرص على سؤالهم حول آرائهم في الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفى، مؤكدا أن مستشفى الرمد تشهد حاليا أعمال تطوير على أعلى مستوى ضمن أعمال تطوير مجمع الشفاء الطبي الذي يشمل مستشفيات الرمد والتضامن والمبرة، والذي سيكون أكبر مجمع لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين من أبناء المحافظة وإقليم القناة.

يذكر أن محافظة بورسعيد من أولي المحافظات التي تم فيها تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل عام 2019 بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي وشملت 8 مستشفيات وعدد من الوحدات الصحية وتم خلال المنظومة تقديم 3 ملايين و52 ألف خدمة طبية.