بلاغ يتهم مستشفى المبرة بالتسبب في وفاة طفل بأسيوط.. دخل دراعه مكسور خرج جثة

أصيب طفل بكسر في الذراع اليسرى، دخل على إثره مستشفى المبرة، ثم حدث تورم عقب الجبس وحول الطفل لمستشفى أسيوط الجامعي، وتقرر بتر ذراعه لحدوث تسمم أدى إلى غرغرينة توفى على إثرها، ووضع مشرحة المستشفى للتشريح وتقرير الطب الشرعي.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط بلاغا وتحرير محضر يحمل رقم 3776 أحوال من مواطن يدعى «محمود» باتهام أحد الأطباء داخل مستشفى المبرة.

اتهام بالإهمال الطبي

أصيب الطفل، 10 سنوات، بكسر بالذراع الأيسر نتج عنه ظهور تورم باليد، تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي للعرض على المتخصصين من الأطباء والذين قرروا بتر ذراع الطفل لإصابته بتسمم أدى إلى غرغرينة، ما أدى إلى وفاته بعد ذلك.

اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على الجثمان

تم تحرير محضر بالواقعة رقم 3776 ثان أسيوط وجار اتخاذ باقي الإجراءات القانونية، إيداع جثمان الطفل بمشرحة مستشفى جامعة أسيوط.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صفحات «فيسبوك» الواقعة، ودشنوا «هاشتاج» يطالب بمحاسبة المتسببين في الإهمال الطبي الذي أدى لتدهور حالة الطفل، بحسبهم.

الطب الشرعي يقرر تشريح الجثمان

وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان الأسباب التي أدت إلى وفاته والتأكد من وجود إهمال طبي من عدمه لاستكمال باقي التحقيقات بمعرفة سلطات التحقيق.