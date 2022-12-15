معلومات عن مستشفى المبرة للتأمين الصحي بأسيوط بعد تطويره

يعد مشروع تطوير مستشفى المبرة بمدينة أسيوط، التابعة للتأمين الصحي، من المشروعات الخدمية الكبرى التي يجرى تنفيذها استعدادا لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 92.7 مليون جنيه، ونسبة تنفيذ 85%.

معلومات عن مستشفى المبرة التي تشملها أعمال التطوير

- مشروع تطوير مستشفى المبرة وملحقاته التابع للتأمين الصحي بتكلفة تبلغ 92.7 مليون جنيه.

- وصلت نسبة تنفيذ الأعمال بالمستشفى وملحقاته حتى الآن إلى 85%.

- المستشفى ضمن مشروعات القطاع الصحي بالمحافظة، استعدادًا لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.

- مشروع التطوير يضيف عدد 80 سريرا للمستشفى.

- بعد أعمال التطوير التي تشهدها المستشفي يصل إجمالي عدد الأسرة إلى 155.

- المستشفى مقام منذ عام 1948 على مساحة 2842 متر مربع، ويتكون من بدروم وأرضي و3 طوابق، وجرى إضافة مبانٍ جديدة لها.

- يضم المستشفى 17 سرير استقبال، و120 سرير للأقسام الداخلية، و18 سرير عناية مركزة، و14 للحضانات، و10 لغرف العمليات.

- جرى تزويد المستشفى بـ17 سرير للغسيل الكلوي، و27 سرير لعلاج الكيماوي ومرضى الأورام.

تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين

- يأتي تطوير المستشفى لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين من خلال تطوير المنظومة الطبية والصحية، وتوفير أماكن لائقة للمواطنين، لتلقي الخدمات الطبية، تنفيذاً لرؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة.