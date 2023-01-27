28 يناير.. قنوات «المتحدة» تعرض الفيلم التسجيلي نقطة تحول «بين الألم والأمل»

تعرض قنوات المجموعة المتحدة يوم 28 يناير الفيلم التسجيل نقطة تحول «بين الألم والأمل»، والذي يرصد قصص وبطولات مجموعة من مصابين العمليات الإرهابية التي شهدتها مصر منذ أحداث ثورتي 25 يناير و30 يونيو.

وتنوعت حالات المصابين بين الجيش والشرطة والمدنيين والقضاة باختلاف أسباب وأماكن الإصابات.

يذكر أنّ الفيلم يناقش كيف استطاع الأبطال من مصابي العمليات أن يحولوا تلك الآلام العظيمة التي مروا بها والمحنة الكبيرة، إلى منحةٍ وأملٍ جعلت بعضهم يحققون البطولات الرياضية، رغم الإصابة والبعض الآخر يعودون إلى عملهم في أماكن مختلفة غير قتالية؛ لكنهم يقدمون نموذجًا جديدًا للإبداع والتفاني من أجل الوطن.