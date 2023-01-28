يسارع الطلاب على معرفة رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي 2023 بالمحافظات وذلك من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم في المحافظات.

وتحرص الوطن على تقديم هذه الخدمة للطلاب وذلك بعد أن أعلن عدد من المديريات التعليمية بالمحافظات نتيجة صفوف النقل، منها رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي 2023 بالمحافظات.

الاستعلام بالرقم القومي

ويتم الاستعلام عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي 2023 بالمحافظات من خلال الدخول إلى موقع المديرية واتخاذ عدد من الإجراءات منها تحديد الصف والعام الدراسي.

كتابة الرقم القومي في الخانة المحدد لها بشكل صحيح من جهة الشمال وحتى اليمين

كتابة رقم الجلوس في حال طلب ذلك

الضغط على زر عرض النتيجة

روابط مديريات التربية والتعليم بالمحافظات

وتقدم «الوطن» عددا من روابط مديريات التربية والتعليم لتسهيل دخول الطلاب إليها والاستعلام عن رابط نتيجة الصف الأول الإعدادي بالرقم القومي 2023 بالمحافظات، وهي:

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

مديرية التربية والتعليم بالجيزة

مديرية التربية والتعليم بالشرقية

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية

مديرية التربية والتعليم ببورسعيد