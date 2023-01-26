عاجل.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم فقط.. ظهرت في القاهرة الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم فقط، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد انتهاء التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم فقط في القاهرة

وأكدت مديرية التعليم بمحافظة القاهرة، أنّ طلاب الصف الأول الإعدادي يمكنهم الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم فقط من خلال الاتصال الآن على رقم 09000100 من أي خط ارضي أو رقم 5757 من أي محمول.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وللحصول علي نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم ورقم الجلوس الآن، على البوابة الإلكترونية للموقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، والحصول على النتيجة من المتحدث الآلي من على الموقع الإلكتروني.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطوات الحصول على نتيجة الصف الأول الإعدادي 2023 بالاسم فقط من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم القاهرة.

- الضغط علة نتائج الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- كتابة الاسم ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- الضغط على إعلان النتيجة.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في خطاب رسمي للإدارات التعليمية، أنّه سيتم إعلان النتيجة لجميع صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية عبر موقعها الرسمي يوم السبت 28 يناير 2023، حيث سيتم إعلان نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي يوم السبت 28 يناير، كما سيتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الإعدادي عبر موقعها الرسمي للمديرية.