موعد انتهاء امتحانات التيرم الأول 2023 من الصف الرابع حتى الثالث الإعدادي

انطلقت امتحانات التيرم الأول 2023 لمختلف الصفوف والمراحل التعليمية، والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية شهر يناير الجاري، لتبدأ إجازة نصف العام 2023 التي تستمر نحو 15 يومًا.

امتحانات الترم الأول 2023 للصف الرابع الابتدائي

وانطلقت امتحانات نصف العام 2023 للصف الرابع الابتدائي على مدار الأيام القليلة الماضية، في بعض المحافظات، بينما انطلقت اليوم السبت في عددٍ آخر من المحافظات، وتستمر نحو 5 أيام على أن تنتهي في يوم 19 من الشهر الجاري، بحسب جدول امتحانات الترم الأول 2023 التي وضعتها كل مديرية تربية وتعليم في كل محافظة على حدة، بالإضافة إلى أنّها تأتي وفقًا لخريطة زمنية كانت قد أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم في بداية الدراسة.

امتحانات نصف العام للصف الخامس الابتدائي 2023

وانطلقت امتحانات الترم الأول 2023 للصف الخامس الابتدائي، فضلًا عن امتحانات نصف العام للصف السادس الابتدائي، والصفين الأول والثاني الإعدادي، بالمحافظات، اليوم السبت وتستمر حتى 19 من يناير الجاري.

جدول الامتحانات 2023 الصف الثالث الإعدادي

على جانب آخر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، عن جدول امتحانات الترم الأول 2023 للصف الثالث الإعدادي، والذي جاء كالتالي:

الأربعاء 18/1/2023: امتحان اللغة العربية والتربية الدينية.

السبت 21/1/2023: امتحان الدراسات، والكومبيوتر.

الأحد 22/1/2023: امتحان الجبر، والتربية الفنية.

الاثنين 23/1/2023: امتحان اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24/1/2023: امتحان الهندسة.

الأربعاء 25/1/2023 امتحان العلوم.

إجازات عيد الغطاس والشرطة

تجدر الإشارة إلى أنّ الامتحانات تتوقف يومي الخميس الموافق 19 يناير الجاري بالتزامن مع احتفال الأقباط بعيد الغطاس، بالإضافة إلى الخميس 26 يناير والتي توافق أجازة عيد الشرطة، بحيث عدد من مديريات التربية والتعليم.

موعد إجازة الترم الأول 2023

وفيما يخص موعد أجازة الترم الأول 2023، فإنّها تأتي بدايةً من السبت 28 يناير، وتستمر حتى يوم الخميس 9 فبراير المُقبل، حيث تمتد لنحو 15 يومًا لجميع الصفوف والمراحل الدراسية المختلفة، عدا الدبلومات الفنية، والثانوية العامة.