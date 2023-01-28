متحدث «الوزراء» لقناة الحياة: تصنيع اللقاحات خطوة مهمة للغاية في الفترة المقبلة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه في إطار اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي، افتتح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أحد مصانع المستحضرات واللقاحات بالعاشر من رمضان، والذي يعد مهما في الفترة المقبلة.

قلة حدة الفيروسات

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أنه بالرغم من قلة حدة فيروس كورونا، لكن بسبب تغيرات كثيرة منها التغيرات المناخية بدأ العالم يواجه أنماط مختلفة من الفيروسات، ووجود مثل هذه المصانع التي تصنع لقاحات مهمة للغاية في الفترات المقبلة، سواء الخاصة بفيروس كورونا أو الفيروسات المستحدثة.

وأشار إلى أن تصنيف مصر الائتماني من خلال «ستاندرز آند بورز» من الأخبار السعيدة للغاية، موضحا أن المنظمة ثبتت تصنيف مصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يعطي صورة إيجابية للغاية ورسالة مهمة للمستثمرين الأجانب بأن الاقتصاد المصري يسير بالطريق الصحيح.

خطة معالجة الاختلالات بدأت تأتي ثمارها

ولفت إلى أنه رغم الصعوبات الموجودة، لكن الخطة التي قام بها البنك المركزي والحكومة لمعالجة الاختلالات وتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدأوا يأتوا ثمارهم.