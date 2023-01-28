محافظ أسيوط: انطلاق حملة طرق الأبواب لتطعيم المواطنين ضد كورونا غدا

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انطلاق حملة طرق الأبواب التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، واستهداف المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا بالمنازل بكافة قرى ونجوع المحافظة، ابتداءا من غد الأحد وحتى تحقيق المستهدف، وذلك خلال لقائه الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الصحة والسكان للحد من انتشار فيروس كورونا بين قطاعات وفئات الشعب المختلفة والحد من الأعراض والمضاعفات الخطيرة للمرض والوصول إلى الأشخاص المستحقين التطعيم.

أماكن تجمعات المواطنين

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء، فعاليات الحملة التي سيبدأ تنفيذها بالمحافظة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وأماكن التجمعات بالمصالح الحكومية والقطاع العام والشركات والبنوك وجميع الهيئات ومواقع التجمعات.

حملة طرق الأبواب

ووجه محافظ أسيوط، وكيل وزارة الصحة وجميع العاملين بالطب الوقائي بمديرية الصحة، وفريق عمل حملة طرق الأبواب بالمديرية بالتفاني في العمل وتكثيف الجهود لإنجاح الحملة ووصولها إلى جميع المواطنين بالقرى والنجوع، وتسهيل حصولهم على التطعيمات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والوقاية منه.

وأكد أنه تم تشكيل 500 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة منتشرة في كل مكان بالوحدات الصحية القروية والمراكز الصحية بالمحافظة ومواقع التجمعات (محطات السكك الحديدية، محطات الأتوبيس، الأسواق، الجامعات) وغيرها، بالإضافة إلى الفرق الثابتة المتواجدة بمراكز التطعيم بالريف والحضر للوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم، تسهيلاً عليهم للحصول على اللقاح وزيادة معدل التطعيم لتحقيق المستهدف الذي يصل إلى 3 ملايين و99 ألفا و514 مواطنا.

نشر فرق التثقيف

كما كلف محافظ أسيوط، كافة رؤساء المراكز والأحياء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة، بنشر التوعية بكافة الطرق الممكنة والإعلان عن الحملة وتعليق لافتات في الشوارع والميادين العامة ووضع بالونات وبوابات في الميادين والإذاعة عن طريق مكبرات الصوت بسيارات الثقافة الصحية والمساجد والمدارس والنشر عن طريق الإذاعة المحلية والموقع الرسمي للمحافظة والصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لحث المواطنين على المشاركة والإسراع في أخذ اللقاح والجرعات التنشيطية.

كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ومسئولي الطب الوقائي والمشرفين على حملة طرق الأبواب، بتكثيف الفعاليات والجهود ونشر فرق التثقيف لتوعية المواطنين بأهمية الحصول على التطعيم والوقاية من فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية وكافة القطاعات التنفيذية لتحقيق المستهدف من الحملة.

توفير الطعوم اللازمة

وأشار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة إلى أنه تم الاستعداد الكامل للحملة وتجهيز فرق التطعيم وتوفير الطعوم اللازمة ومراجعة سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم للتأكد من كفاءتها وكفايتها واستلام وتوزيع الطعوم بكافة المراكز الطبية، لافتا إلى أن التطعيم عن طريق فرق مدربة جيدا لتطعيم المواطنين لمن هم أكبر من 12 عاما بالرقم القومي.