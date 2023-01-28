خبير سياسات دولية: الإدارة الأمريكية لا تفضل التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية

علق الدكتور أشرف سنجر الخبير بالسياسات الدولية، على واقعة مقتل 8 مستوطنين، الجمعة، في عملية إطلاق نار أمام معبد يهودي في مستوطنة النبي يعقوب شمال مدينة القدس، واستشهاد منفذ العملية، موضحًا أنَّ الإدارة الأمريكية لا تفضل التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الحالية؛ لأنها ستُصعِب مهمتها بالفترة المقبلة.

محاولة إيقاف أي عنف داخل الأراضي الفلسطينيّة

وأضاف «سنجر»، في مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم السبت، أنَّ أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، من المقرر أن يزور فلسطين وإسرائيل في الفترة من 29 إلى 31 يناير الجاري، لمناقشة الوضع في المنطقة، والتأكيد على مبدأ حل الدولتين، ومحاولة إيقاف أي عنف داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلة.

وأوضح أنَّ العمليات العسكرية التي تنفذها سلطات الاحتلال سواءً في الضفة الغربية أو في قطاع غزة تؤكد أنها وقود لهذه الحكومة كي تستمر، مؤكدًا عدم وجود أمن دون إقامة سلام عادل وحل الدولتين، مشيرًا إلى أنَّ ما يحدث الآن، من تصعيد محل اختبار كبير للإدارة الديمقراطية في أمريكا لأنها مؤمنة بـ «السلام».

الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكثر من مفتاح لحل المشكلة الفلسطينية

وذكر خبير السياسات الدولية، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لديها أكثر من مفتاح لحل المشكلة الفلسطينية، فأمريكا يقع عليها التزام أخلاقي باعتبارها دولة كبيرة.